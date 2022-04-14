Москва, 14 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Западные страны восемь лет выгораживал нежелание киевского режима выполнять минские договоренности, подталкивая к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«(Западные страны) фактически все эти последние восемь лет выгораживали полное нежелание украинских режимов выполнять минские договоренности, подталкивали к силовому решению проблемы Донбасса, да Киев и сам готовился к войне против Донецка и Луганска, как мы сейчас уже знаем на 100% из попавших в руки наших военных внутренних документов вооруженных формирований Украины и так называемых национальных батальонов», — сказал глава МИД РФ на конференции «Цифровые международные отношения 2022».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Европе должны ещё оставаться здравые политические силы, которые способны оценить ошибки взятого ЕС политического курса, увидеть «весь масштаб содеянного».

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