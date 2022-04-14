Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Ростовской области полицейские, задержанные по подозрению в получении взятки, уволены из органов внутренних дел. Об этом ИА REGNUM 14 апреля сообщили в донском управлении МВД России.

Эмблема МВД

«Предварительно установлено, что в апреле бывшие оперуполномоченные МУ МВД России «Новочеркасское» получили от подозреваемого по уголовному делу [о краже] незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей за переквалификацию совершенного им преступления на менее тяжкую статью. В настоящее время оба подозреваемых уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что двое бывших сотрудников уголовного розыска задержаны. Решается вопрос об аресте подозреваемых в совершении коррупционного преступления.