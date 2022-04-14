Богота, 14 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В ходе исследования миграции, проведённого национальным статистическим департаментом Колумбии, 84,6% граждан Венесуэлы, мигрировавших в Колумбию, не имеют необходимого для трудоустройства вида на жительство. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Quinntheislander Граждане Колумбии

85% мигрантов имеют сложности с трудоустройством. Особенно тяжело приходится женщинам и лицам старше 55 лет. Кроме того, 57% мигрантов столкнулись с отсутствием доступа к медицинским услугам.

Несмотря на проблемы с работой и медициной, колумбийские школы не ограничивают приём венесуэльских детей и подростков: только 10% венесуэльцев не смогли отправить своих детей учиться из-за отсутствия каких-либо документов.