Батуми, Грузия, 14 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Скандально известный турецкий предприниматель Галиф Озтюрк оставил своих бывших сотрудников без зарплаты, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Pixabay.com Пустые карманы

Сотрудники отелей «Эйфория» и «Легенда» в Батуми просят работодателя выплатить им зарплату. Более 50 человек говорят, что владелец отеля Галиф Озтюрк уволил их несколько дней назад, даже не распределив зарплату.

Владелец отеля, в свою очередь, обвиняет китайскую компанию и говорит, что они не переводили деньги.

«Нас не интересует китайцы, мы знаем, в какой компании мы работали и кто был генеральным директором, мы требуем от него денег. Когда мы потребовали зарплату, нас уволили», — сказал один из протестующих.

Если компания не выплатит долг, уволенные будут проводить акции протеста.