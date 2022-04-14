* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:49 — REGNUM Соединённым Штатам не стоит беспокоиться о соблюдении прав человека в Афганистане. Об этом заявил представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

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Он назвал отчёт Госдепартамента США, в котором выражается обеспокоенность относительно прав человека в Афганистане, неверным.

«Права человека были потеряны в Афганистане, когда американские оккупанты и поддерживающие их убивали по 200 афганцев в сутки, бомбили их дома и преследовали женщин и детей», — указал в сообщении в Twitter Муджахид.

Он также напомнил, что во время присутствия США в стране в тюрьмах «содержалось до 15 тыс. политических заключённых». При этом сейчас в стране все законные права человека гарантированы и не «ни одного из этих негуманных проявлений».

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«Так что бессмысленно волноваться по этому поводу», — подчеркнул представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная организация Amnesty International обвинила «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в серьёзных нарушениях международных положений в области прав человека. Она выразила обеспокоенность растущими ограничениями свободы слова и собраний в Афганистане.

По данным организации, только за январь и февраль 2022 года талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произвольно арестовали более 60 человек, включая детей. В Amnesty International добавили, что радикалы создали в Афганистане атмосферу террора в нарушение прав человека.