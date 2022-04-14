Донецк, 14 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Более 440 человек, включая 69 детей, эвакуировали за последние сутки из Мариуполя в Безыменное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 апреля сообщает штаб территориальной обороны в своем телеграм-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Беженцы из Донбасса

«За минувшие сутки, с 08:00 13 апреля до 08:00 14 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 447 человек, включая 69 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент все эвакуированные находятся в пункте оказания помощи, развернутом силами МЧС ДНР, и уточняется, что в общей сложности с 5 марта по 14 апреля в Безыменное было эвакуировано 17 397 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уверенность в скором завершении конфликта и установлении мира выразил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.