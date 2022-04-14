Сеул, 14 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост индекса импортных цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, в марте 2022 года индекс импортных цен составил 145,47 пункта, что на 7,3% больше по сравнению с февралем текущего года. В годовом исчислении индекс вырос на 35,5%.

Эксперты отмечают, что резкое увеличение показателя связано с ростом мировых цен на нефть.

Между тем индекс экспортных цен составил 125,03 пункта, что на 5,7% больше по сравнению с февралем 2022 года. По сравнению с мартом прошлого года показатель вырос на 22,8%.

Стоимость угля и нефтепродуктов увеличилась на 22,9%, химической продукции — на 6,1%, изделий из металла — на 5,8%.