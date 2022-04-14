Нижневартовск, Югра, 14 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) планируют в 2022 году приступить к строительству Центра боевых искусств. Впервые объект будет сдаваться «под ключ», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Перчатки для единоборств

«На строительство Центра предусмотрено 816 млн рублей. Сейчас идёт приём заявок от претендентов, желающих участвовать в возведении объекта. До конца апреля будет заключён контракт, включающий проектирование данного учреждения, его строительство и полное оснащение необходимым оборудованием», — пояснил директор МКУ «Управление капитального строительства Нижневартовска» Иван Силецкий.

Земельный участок под строительство центра находится на пересечении улиц Спортивной и Пермской. Предполагается, что подрядчик должен завершить его проектирование в первом квартале 2023 года, а строительство — в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске с 2017 году обещают построить школу на 1125 мест в 9а микрорайоне. На данный момент концессионное соглашение с предполагаемым застройщиком расторгнуто, концессионер по решению суда должен уплатить штраф. Сейчас специалисты мэрии заново готовят документы для заключения нового концессионного соглашения на строительство школы.