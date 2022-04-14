Москва, , 10:45 — REGNUM Снижение темпов мировой торговли будет накалять обстановку и стимулировать незаконную миграцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал прогнозы ВТО, согласно которым в 2022 году темпы мировой торговли упадут вдвое.

Миграция

«Предпосылки к сокращению темпов глобальной торговли складывались достаточно давно – в течение последних десяти лет, — сказал Демин. — Первые санкции в отношении нашей страны, противостояние по вопросу поставок энергоресурсов и, наконец, пандемия существенно сократили объемы международной торговли. Значительное снижение товарообмена сильнее всего ударит по самым малообеспеченным группам – наименее развитым и развивающимся странам. Удорожание импорта и новые логистические правила сделают продовольствие для граждан этих государств менее доступным. Разумеется, это будет накалять социальную обстановку, стимулировать незаконную миграцию и прочие негативные тенденции».

Как полагает Демин, развитые индустриальные экономики используют текущую ситуацию для перестройки внутренних процессов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что мировую торговлю в ближайшие год-два ждут очень непростые времена.

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