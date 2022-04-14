Москва, 14 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Россия продолжит использование западных информационных платформ, заявил 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

По словам министра, Россия продолжит использовать западные информационные платформы, но будет полагаться на отечественные.

Как сообщало ИА REGNUM, С завершением Россией специальной военной операции на Украине будет покончено с безоглядным курсом Запада на полное доминирование в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров.