Самара, 14 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Цветочный бизнес развивается в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Пьер Огюст Ренуар. Розы в вазе. 1890

Сообщается, что в Кинельском районе в одном из хозяйств уже вырастили не один миллион роз. Женщина со своей семьей сообща ведет цветочный бизнес.

«18 пар рук, и взрослых, и детей, дружно трудятся в хозяйстве», — сообщает пресс-служба.

Здесь выращивают как алые, так и белые, оранжевые, желтые, фиолетовые, черные, разноцветные розы, с разными формами бутона, низкие и высокие: всего более ста сортов. При этом в ассортименте есть и хризантемы, лилии, плодовые и декоративные деревья и кустарники.

«Покупатели узнают наши розы», — приводит пресс-служба слова хозяйки семейства.

Сообщается, что в 2022 году женщина организовала реализацию своей продукции в Кинеле. А в поселке Студенцы планирует создать собственный садовый центр. Продукция востребована среди оптовиков: они забирают продукцию прямо из дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области наращивают производство зелени с использованием отечественных семян и удобрений.