Камышин, Волгоградская область, 14 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. По подозрению в вымогательстве задержаны двое жителей Камышина Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. У злоумышленников изъяты боеприпасы.

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В полицию обратился 36-летний мужчина – к нему в гараж зашли двое неизвестных и, угрожая физической расправой, потребовали передать им 50 тысяч рублей. Потерпевший выполнил требование вымогателей.

Оперативники установили личности злоумышленников – ими оказались двое безработных местных жителей в возрасте 51 и 54 лет. Их задержали при силовой поддержке бойцов спецподразделения. В доме одного из подозреваемых изъято 46 пригодных для стрельбы патронов и предмет, похожий на пистолет.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.