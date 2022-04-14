Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM Заместителю министра транспорта Ростовской области Дмитрию Беликову пришлось взять кредит, чтобы купить подорожавший автомобиль Lada Vesta. На дороговизну он посетовал на заседании круглого стола в Законодательном собрании Ростовской области.

Автомобиль Lada Vesta Christo

«Она [Lada Vesta] стоила 700 тыс. [рублей], а сейчас — 1,4 млн [рублей]. Я купил себе «Весту» 2021 года выпуска, в редкой комплектации, за 1,65 млн [рублей], взял кредит. Раньше она стоила миллион. Колёса, резина стоила 7-9 тыс. рублей, а сейчас 27 тыс. [рублей]. И её нет», — цитирует Беликова портал donnews. ru.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2021 года заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов перешёл на работу в региональное министерство транспорта. В ведомстве он курирует вопросы, связанные с работой общественного, автомобильного, железнодорожного, авиационного и морского транспорта.

Согласно декларации о доходах за 2020 год, у Дмитрия Беликова в собственности был автомобиль BMW X1.

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