Джакарта, 14 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо намерен создать зоны обороны и безопасности на острове Натуна в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства подписал соответствующее постановление, согласно которому будет осуществляться эффективное, действенное и экологически безопасное управление районами, а также произойдет совершенствование инфраструктуры и объектов государственной обороны и безопасности для поддержки суверенитета и охраны границ.

Джоко Видодо выступил за развитие охраны границ в соответствии с региональными особенностями и потенциальными уязвимыми местами. Во-вторых, глава государства обратил внимание на необходимость размещения судовых навигационных средств и обеспечения безопасности судоходства.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное контртеррористическое агентство Индонезии и министерство иностранных дел и торговли Австралии провели 8-е совещание по индонезийско-австралийскому контртеррористическому сотрудничеству в Сиднее.