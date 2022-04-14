Южно-Сахалинск, 14 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. На Сахалине 15 апреля следом за Камчаткой пройдут патриотические мероприятия в поддержку специальной операции в защиту Донбасса в рамках всероссийского марафона «Zа мир – без нацизма», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Правительство Забайкалья Концерт «Zа Мир — без нацизма» пройдет в Чите

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В Южно-Сахалинске состоится патриотический концерт на территории картодрома в парке им. Ю. Гагарина. В нём примут участие ансамбль современной народной песни «Русский терем», артисты Сахалинского русского народного хора, военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона под руководством дирижёра Олега Шигалова.

Для всех желающих военнослужащие армейского корпуса ВВО приготовят солдатскую кашу.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийский марафон «Zа мир – без нацизма» 15 апреля стартует с самого восточного региона России — Камчатки.