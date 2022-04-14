Москва, 14 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Для того, чтобы в РФ был достигнут целевой уровень инфляции в 4%, нужно прежде всего развивать конкуренцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил президент Мытищинской торгово-промышленной палаты, сопредседатель Московского областного регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель регионального политического совета «Партия роста» в Московской области Олег Чернов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Целевого показателя инфляции в 4% можно достигать различными путями, – сказал Чернов. – Можно планово-рыночной экономикой, но лучше всего – конкуренцией. В настоящее время уровень конкуренции такой, что любая сеть, любой монополист могут сами установить цены. Например, это цены на продукты питания из потребительской корзины. Нужно вводить все конкурентные и рыночные методы, запрещать монополистам регулировать цены – работать на так называемый «свой карман». Нужно очень внимательно смотреть на то, что касается не только продовольственных товаров, но и других сфер. Нужно чтобы активно работала ФАС, более жёстко по отношению к монополистам, и, конечно же, развивать малый и средний бизнес».

По словам Чернова, доступ малого и среднего бизнеса ко всем бесплатным финансовым ресурсам должен быть прост и логичен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 16,7%.