Ульяновск, , 10:39 — REGNUM В Ульяновске на внеочередном заседании гордумы внесли правки в муниципальный бюджет. За счёт перераспределения расходов значительно увеличен резервный фонд. Об этом сообщается на сайте гордумы.

Внеочередное заседание гордумы Ульяновска ugd. ru

Парламентарии одобрили бюджет-2022 в новой редакции. Спикер гордумы Илья Ножечкин поясняет, что поддержаны предложения по перераспределению расходной части казны, ссылаясь на рекомендации федеральных и региональных властей «по обеспечению бюджетной устойчивости».

В гордуме отмечают, что сокращаются расходы на благоустроительные работы на Театральной площади и улице Федерации, снижается размер субсидий коммерческим перевозчикам на закупку автобусов и уменьшаются траты на содержание административных органов. В то же время сохранены субсидии для городских предприятий и повышения транспортной доступности микрорайонов города.

Напомним, что резервный фонд Ульяновска был создан в пандемийный 2020 года, на тот момент речь шла о сумме в 175 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Ульяновска в 2021 году поступило 16,163 млрд рублей, что на 3,5% больше уровня 2020 года. Расходы составили 16,023 млрд рублей, казна исполнена с профицитом почти в 140 млн рублей.