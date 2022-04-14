Санкт-Петербург, 14 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. После масштабного расширения зоны платной парковки в Санкт-Петербурге число ДТП в центре города сократилось на 25%. Об этом 14 апреля сообщили в комитете по транспорту.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Зона платной парковки в Петербурге

Кроме этого чиновники отмечают и другие положительные последствия от взимания платы за пользование парковочным местом. Теперь экстренные службы в центре приезжают в два раза быстрее, а автомобилисты не паркуются в два ряда.

К тому же заметно сократилось время пользования платными парковками. Если раньше водители могли оставить авто на целый день, то теперь в среднем парковочная сессия составляет 2-3 часа. Это увеличило оборачиваемость мест в три раза.

Несмотря на плюсы расширения зоны платной парковки, недостатки всё же имеются, сообщало ИА REGNUM. Бывали случаи, когда не работало приложение для оплаты парковки, а в зимний период и вовсе было сложно оставить автомобиль из-за плохой уборки платных мест. Парковки для авто были завалены снегом и не могли быть убраны должным образом из-за машин, которые стоят на их территории длительное время.

Напомним, в Санкт-Петербурге зона платной парковки в центральных районах расширилась с 1 декабря 2021 года. Сейчас в городе действует тариф для авто категории B в размере ста рублей в час. Также обсуждалась возможность введения поминутного тарифа.