Москва, , 10:37 — REGNUM Протяжённость сухопутных границ между Россией и НАТО вырастет вдвое в результате вступления в военный блок Финляндии и Швеции. Об этом 14 апреля заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — сообщил Медведев.

По его словам, речи о безъядерном статусе Балтики в этом случае уже не идёт, хотя ранее России идти на эти меры не собиралась. Медведев отметил, что в результате решения этих стран «баланс должен быть восстановлен» в данном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля главы правительств Финляндии и Швеции провели встречу, на которой обсуждалось вступление этих государств в НАТО.