Пермь, 14 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Администрация Перми на общегородском субботнике сосредоточится на уборке долин малых рек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Субботник

Общегородской субботник запланирован на 23 апреля. В весенней уборке примут участие чиновники, депутаты, предприятия, общественники, рядовые горожане.

В 2022 году отдельное внимание уделят очистке долин малых рек. «Трудовой десант» из сотрудников мэрии будет работать в долинах рек Данилиха и Егошиха, а также на экомаршруте «Тропа к Егошихе» около мемориала «Скорбящая».

Месячник городского благоустройства завершится к майским праздникам.