Якутск, , 10:49 — REGNUM В генеральный план городского округа Якутска предложили внести строительство кольцевой автодороги вокруг города, парка и набережной с велодорожкой. С такой инициативой выступил главный архитектор города Семён Сергеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе гордумы столицы республики.

Дорога CT M

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Предложения рассматривали на заседании комиссии по градостроительству и архитектуре. В числе инициатив также прозвучало желание построить жилой комплекс в районе речного порта и разрешить возводить четырёхэтажные школы.

Обсуждались проведение праздника Ысыах Туймааа, мероприятие состоится. В 2020 и 2021 году Ысыах не праздновали из-за COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске идёт масштабный ремонт главного городского проспекта. Чтобы уменьшить последствия временной блокировки главной городской транспортной артерии, администрацию Якутска переведут на новый режим работы. Предполагается, что это снизит напряжённость во время объезда улицы в час-пик.