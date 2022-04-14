Вашингтон, 14 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп согласен, что на Украине происходит «геноцид». Об этом он заявил в телефонном интервью телеканалу Fox News, запись этой беседы опубликована в социальных сетях.

Kremlin.ru Дональд Трамп

Ранее «геноцидом» назвали ситуацию на Украине действующий американский президент Джо Байден и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Байден при этом отметил, что с юридической точки зрения происходящее должны квалифицировать специалисты.

«То, что происходит на Украине, это геноцид», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Байден неприемлемым образом извращает то, что действительно происходит на Украине.

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