Москва, 14 апреля 2022, 10:32 — REGNUM На сегодняшний день реальной альтернативы Содружестве Независимых Государств (СНГ) не существует. Об этом 14 апреля заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

Логотип СНГ
Логотип СНГ

«Можно с уверенностью сказать, что по разнообразию направлений взаимодействия и количеству участников реальной альтернативы содружеству в евразийском регионе в настоящее время не существует», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также российский дипломат уточнил, что основой для «более продвинутых» интеграционных объединений – ОДКБ, ЕАЭС и Союзного государства России и Белоруссии, стало именно СНГ.

Кроме того, Евдокимов указал на то, что-то, что СНГ в современной непростой геополитической и экономической ситуации, при нарастании традиционных и появлении новых вызовов и угроз продолжает быть ключевой площадкой для диалога стран бывшего СССР говорит о том, что «такая модель совместного развития оказалась действительно успешной».

При этом он добавил, что содружество за 30 лет существования прошло большой путь, став «востребованной площадкой для политического диалога» и существенно расширив спектр своей практической деятельности

«Поддерживаются тесные контакты по парламентской линии. Принято более 630 международных договоров, 568 из которых действуют», — пояснил Евдокимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что в данный момент трудно прогнозировать перспективы участия Украины в СНГ, так как в этом вопросе все зависит от политической воли киевских властей.