Москва, , 10:32 — REGNUM На сегодняшний день реальной альтернативы Содружестве Независимых Государств (СНГ) не существует. Об этом 14 апреля заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

Логотип СНГ

«Можно с уверенностью сказать, что по разнообразию направлений взаимодействия и количеству участников реальной альтернативы содружеству в евразийском регионе в настоящее время не существует», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также российский дипломат уточнил, что основой для «более продвинутых» интеграционных объединений – ОДКБ, ЕАЭС и Союзного государства России и Белоруссии, стало именно СНГ.

Кроме того, Евдокимов указал на то, что-то, что СНГ в современной непростой геополитической и экономической ситуации, при нарастании традиционных и появлении новых вызовов и угроз продолжает быть ключевой площадкой для диалога стран бывшего СССР говорит о том, что «такая модель совместного развития оказалась действительно успешной».

При этом он добавил, что содружество за 30 лет существования прошло большой путь, став «востребованной площадкой для политического диалога» и существенно расширив спектр своей практической деятельности

«Поддерживаются тесные контакты по парламентской линии. Принято более 630 международных договоров, 568 из которых действуют», — пояснил Евдокимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что в данный момент трудно прогнозировать перспективы участия Украины в СНГ, так как в этом вопросе все зависит от политической воли киевских властей.