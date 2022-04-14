Кандагар, Афганистан, 14 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Семья в афганской провинции Кандагар посадила свою 18-летнюю дочь в клетку из-за её психического заболевания. Члены семьи говорят, что они были вынуждены заключить Асию в клетку, чтобы предотвратить агрессию с её стороны.

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«Из-за этого мы посадили её в клетку и приковали её за ноги», — пояснил TOLOnews Джан Ага, отец Биби Асии.

Семья Асии говорит, что она заболела 15 лет назад.

«Врачи здесь не смогли помочь ей. Если мы отвезём её в Карачи или Индию, с ней всё будет в порядке, но мы не можем отвезти её туда», — говорят члены семьи девушки.

Департамент здравоохранения провинции Кандагар считает недостаточным число учреждений для лечения психически больных.

«В целом в провинции Кандагар мы предоставляем общие медицинские услуги для психически больных, — сказал Джамалуддин Азами, глава департамента здравоохранения Кандагара. — Но у нас нет учреждений для стационарного лечения таких больных».

По словам медиков, длительные войны, нищета и отсталые традиции являются одними из причин, которые увеличили количество психически больных в стране.