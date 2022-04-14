Москва, 14 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы до конца 2022 года планируется построить 31 км дорог, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Russianhighways.ru Скоростная автодорога М-11

Также в этом году будет построен мост и два внеуличных пешеходных перехода С начала 2022 года в Новой Москве уже построено 2,5 км дорог.

С момента присоединения новых территорий к Москве построено более 300 км автодорог. До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию еще почти 150 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года на строительство автодорог в Новой Москве выделено более 200 млрд рублей.

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