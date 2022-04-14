Воронеж, , 10:30 — REGNUM Ограничения по наполняемости кинотеатров, цирков, концертных залов, театров сняты, введённые ранее из-за пандемии коронавируса, в Воронежской области сняли. Решение принял региональный оперштаб, это следует из опубликованного документа.

Кинозал

Также в регионе разрешена работа детских игровых комнат в торговых центрах, работа кальянных. Сняты ограничения на работу спортивных организаций. Для жителей старше 60 лет отменили режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 апреля в регионе было подтверждено менее 400 случаев заражения коронавирусом, резко снизилось и число госпитализаций. Добавим, что масочный режим в регионе, введённый в мае 2020 года, продолжает действовать.