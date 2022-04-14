Сеул, , 10:30 — REGNUM Пока КНДР продолжает продвигать свою ядерную программу, отношения между Сеулом и Пхеньяном будет трудно восстановить. Об этом заявил 14 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление депутата Национального собрания (парламента) страны Квон Ён Сэ, назначенного министром объединения.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одним из больших препятствий (межкорейским отношениям) является ядерная проблема», — сообщил Квон.

Депутат подчеркнул, что готовность Пхеньяна к денуклеаризации является условием нормализации межкорейских отношений. Он также отметил необходимость разрешения северокорейских проблем путём диалога и денуклеаризации.

Отметим, что Квон Ён Сэ является противником закона, запрещающего отправлять в КНДР пропагандистские листовки. Он считает его не соответствующим демократическим устоям и принципам Конституции.

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