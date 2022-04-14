Ярославль, , 10:52 — REGNUM Экспертиза признала вменяемым рыбинского маньяка Виталия Молчанова. Об этом сообщает портал 76. ru

Виталий Молчанов в момент задержания

Напомним, в сентябре 2020 года он изнасиловал и убил двух дочерей своей сожительницы в Рыбинске.

Ранее уже были проведены две экспертизы. Обе признали мужчину невменяемым, однако каждый раз пострадавшие подавали апелляцию. Последняя экспертиза признала, что Молчанов осознавал свои действия. Это позволяет рассматривать дело в суде по существу и назначить обвиняемому наказание.

Ближайшее слушание по делу назначено на 15 апреля.

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