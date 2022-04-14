Брянск, , 10:32 — REGNUM Подтопления приусадебных участков в связи с началом паводка зафиксировано в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Паводок Тимин Евгений

В Брянске затоплено восемь участков, ещё четыре – в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района. Вода выходит на дороги в Дятьковском, Мглинском и Рогнединском районах. Продолжается подтопление низменных территорий и садовых товариществ, примыкающих к поймам рек, в Брянске, Фокино и в Брянском районе.

Спасатели в ежедневном режиме отслеживают обстановку.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональном МЧС скорректировали прогноз паводка – большая вода придёт в населённые пункты уже 15 апреля.

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