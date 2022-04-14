Берлин, , 10:28 — REGNUM Германия не должна вовлекаться в конфликт на Украине, поставки Киеву тяжёлых вооружений совершенно недопустимы. Об этом премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил в опубликованном 14 апреля интервью газете Rheinische Post.

Михаэль Кречмер Ministerpraesident.sachsen.de

По его словам, Германия многое делает для Украины, но нельзя допустить вовлечения Берлина в её конфликт с Москвой. Необходимо удержаться от перехода этой линии.

«Мы пересекли бы черту, если бы поставили танки или самолеты или даже установили бесполетную зону», — пояснил Кречмер.

Он добавил, что его сильно тревожит очень быстрое разрушение «прочных ограждений» германской внешней политики и политики безопасности. До сих пор Берлин отказывался поставлять оружие в зоны конфликта, имея на то веские причины.

США и Европа должны усилить давление, чтобы появился шанс прекратить конфликт через дипломатию и переговоры.

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