Таллин, 14 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Эстония

Представители Департамента здоровья Эстонии признали, что готовы принять на лечение более 50 граждан Украины, пострадавших от военных действий.

Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV со ссылкой на главу одного из отделов департамента Рагнара Вайкнеметса. По его словам, первого такого украинца начнут в самое ближайшее время лечить в Северо-Эстонской региональной больнице.

При этом Вайкнеметс отказался уточнить журналистам, является ли пострадавший на Украине мужчина кадровым украинским военным или гражданским лицом: «Я не могу подтвердить, является ли человек, которого мы примем, военным или мирным жителем. Но могу сказать, что это мужчина средних лет, пострадавший от военных действий».

Ранее департамент оповестил специальные органы Европейского союза, которые распределяют раненых жителей Украины по больницам стран Евросоюза, о своих возможностях. Больницы Эстонии могут принять до 53 таких лиц, говорится в сообщении.

По данным портала новостей гостелерадио Эстонии ERR, в 2015 году в Эстонии впервые восстановительное лечение прошли девять раненых украинских солдат, в 2016 году их число увеличилось до 30. Прием продолжался и в последующие годы. Расходы на лечение были оплачены министерством обороны Эстонии.