Красноярск, , 10:26 — REGNUM Инспектор миграционного подразделения полиции в Красноярском крае помогла невесте, чей паспорт за день до свадьбы изгрызла домашняя собака. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Паспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

В отделение миграции в городе Железногорске в неприёмные часы обратилась заплаканная девушка. В холле её встретила инспектор ОВМ, капитан полиции Тамара Миринавичюс.

По словам девушки, на вечер этого дня у неё были куплены билеты в Томск, где её ждал жених. Всё было готово для пышной свадьбы. Утром, собирая вещи, невеста ненадолго оставила паспорт на столе. Документ облюбовала домашняя собака, оставив от него лишь не подлежащие восстановлению обрывки.

Тамара Миринавичюс успокоила девушку и заверила её, что свадьба состоится. Через несколько часов невеста уже держала в руках новый паспорт. Она успела на поезд в Томск и на следующий день благополучно вышла замуж.

Через месяц она снова обратилась в ОВМ, чтобы получить паспорт с новой фамилией.

«Конечно, такие ситуации – исключение. Но мы не могли не помочь этой девушке. Понимая, насколько важное событие ей предстоит, сделали всё, чтобы к жениху она приехала вовремя и в хорошем настроении», — отметила Миринавичюс.

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