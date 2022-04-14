Москва, , 10:26 — REGNUM Возможность экспресс-вступления Швеции и Финляндии в НАТО не связан с началом военной спецоперации России на Украине. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет смысла рассуждать, что если бы не специальная операция на Украине, то вопрос о вступлении этих стран в НАТО вообще бы не встал и ситуация была бы для России проще. Это не так. Во-первых, попытки затащить их в альянс предпринимались и раньше. И, во-вторых, что главное – у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная», — написал Медведев.

По его словам, мнение в обществе Швеции и Финляндии по вопросу о возможности вступления в Североатлантический альянс «расколото примерно пополам»: «И это при максимальных усилиях доморощенных пропагандистов».

Медведев подчеркнул, что ни один из здравомыслящих людей «не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, «Искандеров», гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома»: «Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет – то, как говорится, «он сам пришёл».