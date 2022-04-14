Элиста, 14 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Сотрудник администрации Элисты задержан по делу о фейках о российской армии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба УФСБ по Калмыкии.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Предположительно, 40-летний чиновник создал телеграм-канал, в котором сообщал информацию о количестве погибших в ходе специальной военной операции на Украине и об обстоятельствах её проведения. При этом сотрудник администрации допускал оскорбления в адрес военнослужащих Вооружённых сил России.

По данному факту возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ).

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии с начала специальной военной операции России на Украине пятеро местных жителей привлечены к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.