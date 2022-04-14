Ульяновск, 14 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого обвинили в попытке организовать торговлю синтетическими наркотиками. Он действовал в составе преступной группы, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний безработный ульяновец. Следствие установило, что он получал через мессенджер указания неустановленного лица и изымал из тайников на территории Ульяновской области наркотические средства.

В надзорном ведомстве отмечают, что злоумышленника задержали 7 октября 2021 года с 1,6 кг наркотиков. Это произошло во время спецмероприятия возле одного из домов по Московскому шоссе.

Засвияжский районный суд Ульяновска признал горожанина виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), назначив восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Кроме того, он оштрафован на 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. Полиция считает, что он выращивал в домашних условиях наркосодержащее растение.

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