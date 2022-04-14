Вашингтон, 14 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. У Индии есть свой взгляд на ситуацию с правами человека в других странах, в том числе в США. Об этом 14 апреля заявил журналистам глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, который находится с визитом в Вашингтоне.

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«Я бы сказал, что мы также учитываем наши взгляды на ситуацию с правами человека в других нациях, в том числе в Соединенных Штатах», — цитирует в дипломата агентство Press Trust of India.

Джайшанкар отметил, что днём ранее в Нью-Йорке произошло нападение на двух выходцев из Индии, а за десять дней до этого в том же месте было отмечено ещё одно нападение на выходца из Индии. Предположительно, эти нападения могло произойти на почве расовой ненависти.

Слова министра иностранных дел Индии стали ответом на рассуждения госсекретаря США Энтони Блинкена. 11 апреля тот заявил, что Вашингтон наблюдает за недавними событиями в Индии, «включая рост нарушений прав человека со стороны некоторых правительственных, полицейских и тюремных чиновников». При этом он не объяснил, какие конкретно события имеет в виду.