Москва, 14 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В данный момент трудно прогнозировать перспективы участия Украины в Содружестве Независимых Государств (СНГ), так как в этом вопросе все зависит от политической воли киевских властей. Об этом 14 апреля заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«Украина продолжает оставаться государством-участником СНГ, препятствий для ее работы в рамках содружества нет», — приводит его слова РИА Новости.

При этом российский дипломат отметил, что Киев с 2014 года начал сворачивать свою деятельности в организации: не присутствует на заседаниях высших уставных органов содружества, отозвал своих представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете СНГ, закрыл миссию при СНГ в Минске, а также последовательно денонсирует многосторонние соглашения, которые не представляют для Украины практического интереса.

Также Евдокимов уточнил, что на данный момент «сложно делать какие-либо прогнозы относительно перспектив участия Украины в делах СНГ».

«Этот вопрос, как представляется, зависит от политической воли киевских властей», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало видео работы российских ударных вертолетов Ка-52, которые поразили бронетехнику вооруженных сил Украины.