Москва, , 10:21 — REGNUM Североатлантический альянс готов принять Швецию и Финляндию «под белы рученьки» в сжатые сроки. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

НАТО

«Возможно, уже совсем скоро, а именно к лету этого года, мир станет ещё «безопаснее». Швеция и Финляндия со звериной серьёзностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО. Сам альянс готов принять их буквально «под белы рученьки» — в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Своё Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите – пустим сразу», — написал Медведев.

По его словам, это означает, что у России «станет больше официально зарегистрированных противников».

Медведев объяснил, как на это должна реагировать российская сторона: «Без эмоций, с холодной головой. Сколько стран в НАТО – тридцать или тридцать две, для нас в целом не так уж важно. Двумя меньше, двумя больше – при их значимости и населении большой разницы нет. Другое дело, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое».

Зампред Совбеза РФ считает само собой разумеющимся то, что «эти границы придётся укреплять»: «Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла, и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: «заметьте – не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма».