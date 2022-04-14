14 апреля 2022 | Время чтения 9 мин

Факт промысла японцами в российских территориальных водах выглядит как косвенное подтверждение согласия с их притязаниями на Курильские острова.

Андрей Бражник, Сергей Пономарёв, , 11:54 — REGNUM Отнесение правительством Российской Федерации распоряжением от 5 марта 2022 года Японии к числу недружественных государств — вполне логично. Без каких-либо видимых причин, вытекающих из российско-японских отношений, Япония обрушила на Россию такое количество разнообразных санкций, включая финансовые, экспортные и даже персональные в отношении президента России, министра иностранных дел и членов их семей, что всё это напоминает открытие второго, дополняющего евроатлантический, азиатского фронта против нашей страны.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Недружественные, а точнее враждебные действия Японии влекут за собой необходимость инвентаризации всех российско-японских связей и правоотношений. Такая инвентаризация началась.

Уже 21 марта с. г. МИД России заявил о прекращении такого анахронизма, как кормившие целые поколения дипломатов переговоры с Японией о так называемом мирном договоре.

И это правильно. Мир между нашими странами достигнут фактически — подписанием в 1945 году Акта о безоговорочной капитуляции Японии, а юридически — зафиксирован в пункте 1 Совместной советско-японской Декларации от 19 октября 1956 года.

Необходимы и дальнейшие действия:

денонсация Федеральным Собранием России пункта 9 этой Декларации, содержащего изжитое временем и обстоятельствами, вступившее в противоречие с Конституцией России обещание в порядке доброй воли уступить Японии Малую Курильскую гряду;

закрепление в Федеральном законе «О государственной границе Российской Федерации» реально существующего принципа исторически сложившихся границ в дополнение к договорным границам;

введение административной ответственности за «картографическую агрессию» и попустительство СМИ в отношении такой агрессии;

возвращение в общероссийский календарь Дня Победы над Японией, введенного Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году;

проведение ревизии неравноправных соглашений в области рыболовства. На этом стоит остановиться подробнее.

Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года (далее по тексту Соглашение 1998 года) было заключено в бытность президентом России Б. Н. Ельцина. Подписал его с российской стороны первый заместитель председателя правительства России Б. Немцов.

Соглашением впервые в отечественной рыболовной практике предоставлено право на промысел морских живых ресурсов японским подданным в территориальных водах российских южных Курильских островов.

Карта-схема морского района по межправительственному российско-японскому Соглашению от 21.02.1998 г © Андрей Бражник

Красная линия — линия государственной границы РФ, синяя линия — граница морского района, желтая линия — граница территориальных вод Российской Федерации.

Положение морского района, определенного для целей осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами «Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» от 21 февраля 1998 г. относительно государственной границы и границы территориальных вод Российской Федерации вступило в силу 21 мая 1998 года.

Карта-схема (сост. А. В. Бражник) построена по координатам географических точек (1−26), упомянутых в статье 1 Соглашения, перечисленных в Приложении к Соглашению, определенных во Всемирной геодезической системе 1984 года («WGS 84»). Источник: docs. cntd. ru/document/901 726 001

Морской район, ограниченный точками «Соглашения…», имеет периметр 418 морских миль (775 км) и площадь — 5258 кв. миль (13 619,35 кв. км).

Он включает не только акваторию, но и полностью остров Кунашир, острова Малой Курильской гряды, кроме Шикотана (в район включены практически все юго-восточные мысы и бухты острова), и часть острова Итуруп (до линии от точки 13, примерно в двух км к северо-западу от мыса Большой Нос (п-ов Атсонупури) до точки на берегу в 1,5 км к северо-востоку от мыса Бурунный).

Весь район находится в пределах исключительной экономической зоны РФ, а также включает территориальные воды у всех островов Малой Курильской гряды (за исключением Шикотана), у острова Кунашир и у юго-западной части острова Итуруп. Во многих случаях точки излома границы морского района совпадают с точками излома границы территориальных вод, что убедительно доказывает, что границы морского района определялись таким образом, чтобы целенаправленно включить именно территориальные воды Российской Федерации. Более того, в означенный морской район входят внутренние морские воды РФ — залив Львиная Пасть на Итурупе.

По определению территориальные воды (море) — это прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива, как на материке, так и на островах, принадлежащих Российской Федерации, или от прямых исходных линий, соединяющих точки, географические координаты которых утверждаются правительством Российской Федерации и объявляются в «Известиях мореплавателей».

Остров Итуруп. Вулкан Баранского Витольд Муратов

Соглашение 1998 года было инициировано японской стороной при активном лоббировании ряда президентских и мидовских специалистов, курировавших в то время российско-японские отношения.

Соглашение преследовало исключительно политические цели президента Б. Н. Ельцина и его команды по созданию посредством такой договорённости российско-японского «климата доверия» в целях получения кредитов и инвестиций, а также создания предпосылок для заключения так называемого мирного договора с Японией.

Эта цель, слава Богу, стараниями японцев, наконец, отпала.

Дальневосточные рыбохозяйственные круги, включая тех, кто осуществляет рыболовство в районе южных Курильских островов, а также специалисты рыбной отрасли, курирующие международные связи в области рыболовства, были против заключения подобного Соглашения как одностороннего и несбалансированного по своим задачам.

Сахалинская областная дума шесть раз выступала против его заключения и исполнения, настаивала на его ратификации (постановления областной думы от 02.10.1997 г. , 05.11.1998 г. , 04.02.1999 г. , 07.12.2000 г. , 14.09.2001 г. , 10.10.2002 г. ).

Так, 2 октября 1997 года, еще на этапе подготовки Соглашения, упреждая его заключение, по инициативе депутата В. П. Горшечникова и Ассоциации рыбопромышленников (АРС) принято постановление №11/234−2 «Об обращении Сахалинской областной Думы в федеральные органы государственной власти в связи с переговорами между Правительством Российской Федерации и Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов в районе южных Курильских островов».

4 февраля 1999 года Сахалинская областная дума в своём очередном обращении к руководству страны указала, что «в процессе реализации «Соглашения…», подписанного в 1998 году Б. Немцовым, ущемляются как суверенные права Российской Федерации, так и интересы рыбаков при ведении промысла в территориальных водах России, нарушается законодательство Российской Федерации.

Российские рыбаки рядом с островом Итуруп. Бухта Оля ashirova0

Подобная позиция правительства Российской Федерации… вызывает у депутатов Сахалинской областной думы глубокое возмущение и чувство тревоги за будущее рыболовства на Дальнем Востоке.

… Складывается впечатление, что правительство не желает прислушиваться к рекомендациям, выработанным в ходе … слушаний, проведенных депутатами Государственной думы на Сахалине и Курильских островах в январе 1999 года, к просьбам и мнению жителей островной области, выраженным в неоднократных заявлениях и обращениях в связи с данной ситуацией.

Поскольку речь идет об экономической стабильности государства и субъекта Российской Федерации, а также об ущемлении прав хозяйствующих субъектов, считаем, что… указания по реализации Соглашения наносят значительный ущерб экономике Российской Федерации и, по нашему мнению, должны быть отменены».

14 сентября 2001 года Сахалинской областной думой постановлением №3/1/321−3 утверждены Рекомендации парламентских слушаний, проведенных Сахалинской областной думой по теме «Советско-японская Декларации 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Федерации».

В пункте 2.2. Рекомендаций правительству Российской Федерации предложено прекратить практику предоставления иностранным судам права на добычу морских ресурсов в Южно-Курильском промысловом районе как ущемляющую интересы российских рыбаков.

Само Соглашение 1998 года содержит преамбулу, семь статьей, Приложение с координатами морского района, в котором должны вести промысел морских живых ресурсов японские рыбаки, и ежегодных Меморандумов о понимании.

Японские рыболовные суда у пристани порта Кочи. Япония Takanobu Shuji

Из ряда статей Соглашения 1998 года (1, 2, 3 и др.), а также Меморандумов следует, что японские рыболовные суда осуществляют промысел морских живых ресурсов в территориальных российских водах южных Курильских островов по существу явочным порядком, да ещё и сами себя контролируют.

В самом Соглашении даже не упоминается, что это территориальные воды Российской Федерации, в которых действуют соответствующие российские законодательные акты.

Объёмы вылова для японских рыболовных судов определяются в ходе ежегодных российско-японских консультаций с соответствующей согласованной оплатой, которая поступает в федеральный бюджет и оформляется Меморандумом. Так, в последние годы квоты для японских судов устанавливались в объёме 2,1—2,3 тыс. тонн различных объектов при фактическом вылове около 1,0 тыс. тонн с оплатой около 20—22 млн японских иен.

Японский промысел в территориальных водах российских южных Курильских островов осуществляется на значительной морской площади, что лишает отечественных, в частности курильских, рыбаков возможности вести здесь прибрежное рыболовство с доставкой выловленной рыбы и морепродуктов на переработку береговыми рыбоперерабатывающими фабриками.

Сам факт промысла японцами в российских территориальных водах выглядит как косвенное подтверждение согласия с их притязаниями на Курильские острова.

Более того, Соглашение 1998 года является несбалансированным, а по сути неравноправным, поскольку Япония не предоставляет России права осуществлять промысел в её территориальных водах.

Обращает на себя внимание и несбалансированность сторон подписания ежегодных Меморандумов. С российской стороны их подписывают федеральные (государственные) органы — Росрыболовство и Погранслужба ФСБ России, а с японской стороны — общественная неправительственная Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников.

Соглашение 1998 года, поскольку касается территориального моря России, должно было проходить процедуру ратификации. Однако ельцинская администрация в обход этого ввела его в действие посредством одобрения правительством.

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным на основе положения статьи 7 Соглашения 1998 года, которая предусматривает прекращение его действия при извещении письменно одной из Сторон об этом за шесть месяцев до дня истечения соответствующего периода его действия, принять Россией такое решение, поставив об этом в известность японскую сторону.

Сахалинская областная Дума Dumasakhalin.ru

Такой наш шаг подтвердит приверженность развитию только отечественного рыболовства в территориальных водах Курильских островов.

Кроме того, лишит Японию дополнительного косвенного аргумента в её притязаниях на эти острова и будет отвечать современной обстановке, включая наш подход о недопущении иностранного рыбного промысла кем-либо в территориальных водах России.

В этой связи обращаемся к правительству и президенту России с предложением о выходе с 2023 года с соблюдением установленной процедуры из Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года.

Приоритет должен быть у отечественного производителя и отечественного потребителя. Следует вернуть курильскую рыбу на российский стол.