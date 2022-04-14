Лос-Анджелес, США, , 10:20 — REGNUM Актер из сериала «Игра престолов» Джозеф Гатт был взят под стражу из-за предполагаемой переписки с несовершеннолетним в интернете. Об этом сообщил TMZ, ссылаясь на данные полиции Лос-Анджелеса (США).

Игра престолов Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным правоохранительных органов, 50-летнего актёра арестовали в его доме ещё 6 апреля 2022 года после того, как он якобы вступал в «откровенно сексуальное общение» с человеком, не достигшим 18 лет. Как отмечает издание, в день ареста Гатт был освобождён под залог в размере $5 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что Джозефф Гатт в 2013 году получил роль варга теннов в сериале канала HBO «Игра престолов». Он также сыграл великана Грундрота в фильме «Тор» 2011 года.

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