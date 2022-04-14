Нижневартовск, Югра, , 10:18 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) обещанное строительство школы в 9а микрорайоне затянулось на годы. Об этом вартовчане пишут уже в официальной группе горадминистрации.

Строительство школы Http://gradkostroma.ru

«Строительство школы в 9а мкр продолжается уже с 2017 года. Лично я каждое утро наблюдаю на месте школы пустырь», — сообщает возмущённый горожанин.

В мэрии пояснили, что срок сдачи школы на 1125 мест в 9а микрорайоне, в соответствии с концессионным соглашением, планировался в 2022 году. Но, в связи с неисполнением концессионером своих обязательств по проектированию и строительству образовательного учреждения, мэрия обратилась в суд за защитой нарушенных прав.

«На сегодняшний день концессионное соглашение расторгнуто, концессионер по решению суда должен уплатить штраф (неустойку) в сумме 29 миллионов рублей в бюджет города Нижневартовска. Сейчас специалисты заново готовят документы для заключения нового соглашения», — отметили в горадминистрации.

И добавили, что строительство школы предусмотрено окружной государственной программой «Развитие образования» в 2025–2027 годах.