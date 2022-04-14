Кабул, , 10:14 — REGNUM Права человека в Афганистане стали гарантированы после ухода из страны американских солдат. Об этом заявил представитель Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

США — Афганистан

Он прокомментировал отчёт Госдепартамента США, в котором выражается обеспокоенность соблюдением прав человека в Афганистане.

«Права человека были потеряны в Афганистане, когда американские оккупанты и поддерживающие их убивали по 200 афганцев в сутки, бомбили их дома и преследовали женщин и детей», — написал Муджахид в Twitter.

По его словам, в те годы в тюрьмах содержалось до 15 тыс. политических заключённых. Сейчас в стране, по словам представителя движения, нет негуманных проявлений, а права человека гарантированы.