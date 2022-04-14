Казань, 14 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. На территории Татарии в 2021 году зарегистрировали 26 лесных природных пожаров, из них 19 возгораний произошло на землях лесного фонда. Ущерб составил более 6 млн рублей. Подвел итоги прошлого года первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Советский плакат. Лес надо беречь!

Также в 2021 году в республике произошло 2068 пожаров, связанных с горением мусора, твердых бытовых отходов и сухой травы на площади около 1 млн кв. метров. Из-за двух ландшафтных пожаров от огня пострадали один жилой дом, восемь дачных строений и 18 неэксплуатируемых заброшенных зданий.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 25 апреля по 15 мая будет действовать особый противопожарный режим. За нарушения требований пожарной безопасности штраф для граждан будет повышен с 2 до 4 тыс. рублей, для нарушителей среди должностных лиц штрафы возрастут до 30 тыс. рублей, вместо 15 тыс. рублей. Юридические лица будут оштрафованы на 400 тыс. рублей.

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