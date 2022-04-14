Москва, , 10:13 — REGNUM Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела Вооруженными силами Украины колонны автомобилей, эвакуировавшей мирных жителей из ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Согласно информации Генеральной прокуратуры ЛНР, в Харьковской области колонна автомобилей с беженцами из ЛНР подверглась минометному обстрелу со стороны ВСУ. В результате этого два мирных жителя погибли, трое получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Бастрыкин поручил российским следователям в рамках соглашения о сотрудничестве между СК РФ и генпрокуратурой ЛНР «расследовать указанное преступление, установить всех причастных к этому лиц с целью привлечения виновных к уголовной ответственности».