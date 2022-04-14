Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге отстроили два корпуса для хранения фруктов и овощей для агропарка «НАРТ» в Пушкинском районе. Об этом сообщили службе государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

Овощи и фрукты Наталья Хомутова (с) ИА REGNUM

Госстройнадзор закончил проверять два складских корпуса логистического центра. ООО «ПУЛИНВЕСТ» и ООО «НАРТ» получили заключение от ведомства о соответствии помещений требованиям проектной документации.

Эти два корпуса можно использовать для кратковременного хранения овощей и фруктов. На их базе можно можно сортировать и отгружать продукцию конечному потребителю. По своей планировке они представляют одноэтажные отдельные здания с антресолью и встроенными техническими помещениями.

Отметим, что оптово-распределительный центр «Агропарк НАРТ» должен стать одним из ключевых логистических пунктов в развитии агропромышленности Северо-Западного региона. К тому же этот агропарк позволит обеспечить порядка 3500 рабочих мест для жителей города.

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