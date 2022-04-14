Москва, , 10:11 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы до конца 2022 года для участников программы реновации построят 14 новых жилых домов площадью 170 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

В 2021 году по программе реновации в Новой Москве было построено и сдано 10 новостроек домов площадью 100 тыс. кв. метров.

Всего программу реновации в ТиНАО включен 251 старый дом, в которых проживают более 22 тыс. человек. На новых территориях подобрано 13 стартовых площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве откроють еще порядка 30 центров информирования граждан о переселении по реновации.

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