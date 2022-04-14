Уфа, 14 апреля 2022, 10:12 — REGNUM День национального костюма пройдет 15 и 16 апреля в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что жители и гости республики в эти дни смогут изучить историю своего народа, города, республики, узнать больше о его национальных обычаях и традициях.
Отмечается, что многие дизайнеры и модельеры в ходе создания современной одежды используют отдельные элементы национального костюма.
«Такое отношение к национальной одежде позволяет сохранить память о богатом прошлом своей Родины», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в рамках мероприятия в Башкирии пройдет флешмоб «Фото в национальных костюмах». Все желающие смогут опубликовать свои фото в социальных сетях и Telegram с хештэгами #МиллиКейем2022 #НациональныйКостюм2022.