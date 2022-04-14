Чебоксары, , 10:10 — REGNUM В Чувашии на мосту через реку Средний Аниш в Козловском районе завершили уширение опор, работы планируется завершить в ноябре 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ремонт моста через Средний Аниш в Чувашии vtk. rosavtodor. ru

Работы идут на федеральной трассе М-7 «Волга» на 713 км. Дорожники увеличат ширину проезжей части до четырёх полос движения. В настоящее время завершено уширение четырёх опор на свайном основании с двух сторон моста.

В ведомстве отмечают, что после паводка подрядчик приступит к монтажу железобетонных балок пролётного строения длиной 24 метра. Всего специалистам предстоит установить 18 балок, которые уже завозят на стройку.

В рамках капитального ремонта также будут устроены деформационные швы и мостовое полотно, локальные очистные сооружения, смонтируют барьерное и перильное ограждения, электроосвещение.

Объект планируется сдать в ноябре 2022 года.

Расширение моста через Средний Аниш позволит ликвидировать «бутылочное горлышко» и увеличить пропускную способность участка на границе Чувашии и Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на федеральных трассах в Чувашии обновят свыше 20 км. В 2021 году ремонт проходил на участках трассы М-7 общей протяжённостью 12,5 км, а также на дороге Р-176 «Вятка» (обход города Чебоксары) протяжённостью более 15 км.

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