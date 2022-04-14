Севастополь, , 10:10 — REGNUM В ковид-стационары Севастополя за сутки попал ещё 31 пациент, сообщили в департаменте здравоохранения региона 14 апреля. Накануне, 13 апреля, сообщалось о 30 госпитализированных пациентах.

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Также за сутки выписаны 27 пациентов, на утро 14 апреля в больницах остаётся 231 пациент с подтверждённым COVID-19 и с подозрением на него. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 39 севастопольцев, это на десять случаев заражения больше, чем накануне. Скончался ещё один человек — ему был 81 год.

В общей сложности за период пандемии в Севастополе официально подтверждено 82 683 случая заражения коронавирусом, выздоровели 79 903 человека. Общее число жертв инфекции достигло 2 312 человек.