Париж, , 10:10 — REGNUM Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, являющаяся кандидатом на пост президента Франции, отказалась называть конфликт на Украине «геноцидом».

Марин ле Пен Global Panorama

«Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам», — сказала она в интервью телеканалу France 2 в ответ на соответствующий на вопрос.

При этом ранее также отказался называть «геноцидом» конфликт на Украине действующий президент Франции Эммануэль Макрон, назвав русских и украинцев братскими народами и призвав быть осторожнее с терминами.

Как указала Ле Пен, комментируя это заявление нынешнего французского лидера, она считает это нормальной позицией и понимает ее.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в Мариуполе в плен сдались 1350 украинских морпехов.