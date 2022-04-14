Париж, 14 апреля 2022, 10:10 — REGNUM Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, являющаяся кандидатом на пост президента Франции, отказалась называть конфликт на Украине «геноцидом».

Марин ле Пен
Марин ле Пен
Global Panorama

«Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам», — сказала она в интервью телеканалу France 2 в ответ на соответствующий на вопрос.

При этом ранее также отказался называть «геноцидом» конфликт на Украине действующий президент Франции Эммануэль Макрон, назвав русских и украинцев братскими народами и призвав быть осторожнее с терминами.

Как указала Ле Пен, комментируя это заявление нынешнего французского лидера, она считает это нормальной позицией и понимает ее.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в Мариуполе в плен сдались 1350 украинских морпехов.